الطقس في لبنان..

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني في لبنان ان يكون الطقس غدا الثلاثاء، غائما جزئيا الى قليل الغيوم وضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية، دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية وارتفاعها بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل، منخفض جوّي متمركز جنوب تركيا يؤدي الى طقس ربيعي متقلّب حتى مساء اليوم حيث يستقر تدريجيا.

الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائمٌ جزئياً الى غائم أحيانًا وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية ونسبة رطوبة مرتفعة، كما يتشكّل الضباب بدءًا من ارتفاعات منحخفضة تؤدي الى سوء في الرؤية أحيانًا، كما تتساقط أمطار خفيفة متفرقة واحتمال أن تكون غزيرة احيانًا شمال البلاد وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، يستقر الطقس تدريجيًا بدءًا من المساء.

الثلاثاء: غائم جزئياً الى قليل الغيوم وضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية، دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية وارتفاعها بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل.

الأربعاء: قليل الغيوم اجمالاً مع انخفاض درجات الحرارة على الساحل الشمالي، وارتفاعها بشكل بسيط على الجبال وفي الداخل.

الخميس: مشمس اجمالاً مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة.

-الحرارة على الساحل من 20 الى 25 درجة، فوق الجبال من 15 الى 23 درجة، في الداخل من 17 الى 27 درجة.

الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحياناً، سرعتها بين 10 و 35 كم/ س، و45 كم/س شمال البلاد.

الانقشاع: متوسط الى سيئ احيانًا خاصة على المرتفعات بسبب الضباب .

الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و90 %.

حال البحر: مائج.

حرارة سطح الماء: 21°م.

الضغط الجوي: 759 ملم زئبق

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام