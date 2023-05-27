لبنان يتبلغ من الإمارات الإفراج عن كافة الموقوفين اللبنانيين الذين أوقفوا منذ حوالي شهرين – موقع قناة المنار – لبنان
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May 27 2023 - 20:36

لبنان يتبلغ من الإمارات الإفراج عن كافة الموقوفين اللبنانيين الذين أوقفوا منذ حوالي شهرين

منذ 6 mins 27 May، 2023
الخارجية اللبنانية
لبنان

تبلغت وزارة الخارجية والمغتربين من سفير لبنان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة فؤاد شهاب دندن، نبأ الإفراج عن كافة الموقوفين اللبنانيين العشرة تباعاً الذين أوقفوا في دولة الإمارات منذ حوالي شهرين.

يتوجه وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب بالشكر لتجاوب وزير الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وجميع السلطات الاماراتية المعنية على تعاونهم لمعالجة هذا الموضوع.

كما تحرص الوزارة على أواصر العلاقات الأخوية المتينة بين لبنان والامارات لما فيه خير بلدينا وشعبينا.

المصدر: موقع المنار

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