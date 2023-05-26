رئيس أركان الجيش الأمريكي: أوكرانيا لن تسيطر على أراض في المدى القريب

قال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، إن”كييف لن تتمكن من السيطرة على الأراضي التي خسرتها في المستقبل القريب”.

وقال رئيس هيئة الأركان الأميركية خلال مؤتمر صحفي: “الهدف الاستراتيجي الأوكراني هو تحرير كامل الأراضي التي تحتلها روسيا.. هناك قرابة مئتي ألف جندي روسي متواجدون في أوكرانيا… قد يكون هذا ممكنًا من الناحية العسكرية، ولكن ربما ليس على المدى القريب”.

يوم الاثنين الماضي، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، خلال زيارة إلى المملكة المتحدة، إن كييف بحاجة إلى مزيد من الوقت لشن الهجوم المضاد.

واعترف زيلينسكي أنه في حالة الفشل، فإن عدة دول ستفكر في ضرورة الدخول في مفاوضات سلام مع روسيا.

المصدر: ريا نوفوستي