رئيس هيئة الأركان الأمريكية: خسرنا الحرب في أفغانستان

قال رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية مارك ميلي إن “الجيش الأمريكي خسر الحرب في أفغانستان، على الرغم من أنه نفذ قسما من المهام الموكلة إليه”.

وأضاف ميلي في جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأمريكي “هذه الحرب كانت فشلا استراتيجيا بالنسبة لنا لكننا لم نخسرها في العشرين يوما الماضية أو حتى في العشرين شهرا الماضية”، موضحا أن “أسباب الفشل بعيدة في الماضي”.

ورأى ميلي أن “الولايات المتحدة اتخذت سلسلة من القرارات الإستراتيجية الخاطئة، أدت مجتمعة إلى فشل العملية العسكرية بأكملها في أفغانستان”.

المصدر: روسيا اليوم