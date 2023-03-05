رئيس الأركان الأميركي يزور منطقة انتشار قوات الاحتلال شرق سوريا

قام رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي بزيارة مفاجئة الى شمالي شرق سوريا حيث تنتشر قوات الاحتلال الاميركي.

وقال للصحفيين الذين رافقوه إنَّه يعتقد أن القوات الأمريكية وشركاءها السوريين الذين يقودهم الأكراد يحرزون تقدماً في ضمان إلحاق هزيمة دائمة بتنظيم داعش، على حد قوله.

و رداً على سؤال، زعم الجنرال الاميركي أنَّ ما وصفه بمهمة سوريا، هي مهمة ضرورية وتتعلق بأمن الولايات المتحدة وحلفائها. وقال: أعتقد أنَّ إلحاق هزيمة دائمة بالتنظيم والاستمرار في دعم أصدقائنا وحلفائنا في المنطقة، مهام ضرورية يمكن القيام بها.

ودانت وزارة الخارجية السورية بشدة الزيارة غير الشرعية لرئيس هيئة الأركان الأمريكي في شمال شرق سوريا . واعتبر مصدر رسمي سوري إن زيارة ميلي عبارة عن انتهاك صارخ لسيادة وحرمة أراضي سوريا ووحدتها، داعيا الدول التي تنشد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم الى إدانة هذه الانتهاكات الأمريكية ووقفها.

واكد المصدر الرسمي السوري أنَّ الممارسات الأمريكية لن تحرف سوريا عن نهجها في مكافحة الإرهاب والحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها.