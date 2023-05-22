تقرير مصور | الاجتماع التشاوري يناقش مسار مذكّرة توقيف سلامة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 22 2023 - 21:20

تقرير مصور | الاجتماع التشاوري يناقش مسار مذكّرة توقيف سلامة

منذ 1 ساعة 22 May، 2023
لبنان

قضية حاكم المصرف المركزي خيّمت على اجواء النقاش في اللقاء التشاوري في السراي الحكومي .

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