النائب فضل الله: المدخل الطبيعي والضروري للحلول هو انتخاب رئيس للجمهورية

رأى عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله أن “هناك مناخات جديدة في المنطقة عنوانها حل النزاعات والتفاهمات بين الدول ونأمل أن ينعكس ذلك إيجابًا على لبنان”، وتابع “لكن يبقى الأساس هو التفاهمات الداخلية اللبنانية لإيجاد الحلول للأزمات الراهنة وبلدنا قائم على التفاهمات”.

ورأى فضل الله ان “المدخل الطبيعي والضروري للحلول هو انتخاب رئيس للجمهورية”، وتابع “لدينا اليوم مرشح طبيعي أعلنّا عن دعمه وتأييده وهناك كتل أخرى أيّدته وتوجد آراء أخرى”، واضاف “نحن نمارس حقنا الطبيعي ككتلة نيابية، فعندما نذهب الى المجلس النيابي نُصوّت لمن نرى فيه الخيار الأفضل أو لمن يملك المواصفات التي تؤهله ليكون رئيساً قادراً على القيام بدوره في المرحلة المقبلة”، ولفت الى انه “لا أحد يستطيع أن يفرض على أحد وجهة نظره ونحن عبرنا عن هذه القناعات وإلى الآن الأمور مفتوحة على إتصالات”.

واكد فضل الله ان “المهم بالنسبة إلينا كيف نذهب الى إيجاد الحلول لأوضاعنا الاقتصادية والمالية وللأضرار التي لحقت بالكثير من القطاعات وخصوصا القطاع التربوي”، وتابع “نقوم بكل جهد ممكن في الحكومة والمجلس النيابي لإيجاد الحلول للتعليم الرسمي وللجامعة اللبنانية، ليتمكن الطلاب من إنجاز إمتحاناتهم الرسمية من جهة ومن جهة أخرى مواصلة تعليمهم في العام المقبل”.

المصدر: مراسل الموقع