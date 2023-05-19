أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 19-05-2023

الأخبار

سلامة لن يخضع لقرار حكومي بإقالته

سنة أولى “تغيير”: النوم في حضن “المنظومة”

بين فرنجية والفوضى… يصعب على زعماء الموارنة تأمين النصاب

بشار الأسد في جدّة: مرحلة عربية جديدة

النهار

هل بدأ الصدام بين سلامة و”سلطته” السياسية؟

الأسد في قمة جدّة تتويجًا لعودة سوريا إلى المحيط العربي

مسيرة الأعلام في القدس رافقها توتّر واعتداءات على الفلسطنيين

اللواء

6 حزيران موعد مرجَّح لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية

برّي ينفي الطلب من سلامة الإستقالة.. و5 مرشحين على طاولة التوافق

مُلاحقة سلامة: انفراج أم مزيد من الانهيارات؟

الديار

المعارضة تشكّك في نيات “التيار” وتتّهمه بتضييع فرصة الاتفاق قبل القمة!

سلامة يطالب القضاء بالتحقيق مع السياسيين ويتعهد بـ”الدفاع عن الليرة”

الأسد في جدّة عشية عودة العرب إلى سوريا وضغوط أميركية على الرياض

الجمهورية

لبنان متفائل بمقرّرات قمة جدّة

حارس رئاسي على القصر

بدل رئيس واحد ثلاثة

الأسد يحضر القمة

البناء

بو حبيب من جدة: سورية ترحّب بالنازحين وتقبل تحقّق الأمم المتحدة من العودة الآمنة

القمّة تحجب ما عداها… وصول الأسد الى جدّة… وترقّب لما سيحمله لقاؤه مع ابن سلمان

سقوط الرواية الأوكرانية… وواشنطن تؤكد الرواية الروسية عن تدمير الباتريوت في كييف

الأسرار

البناء

– تساءل مصدر سياسي عن كيفية ترجمة التيار الوطني الحر لمعادلة رئيس إصلاحي يحفظ مصادر قوّة لبنان التي تمثّلها المقاومة كبديل لترشيح فرنجية، إذا كانت الأسماء المتداولة للترشيح تنطلق كلها من بيئة 14 آذار وهدفها البحث عن مشتركات مع القوات اللبنانية التي يشكّل العداء للمقاومة بوصلتها؟

– يتابع الدبلوماسيون في عواصم المنطقة تفاصيل التفاعل الإعلامي مع القمة العربية، خصوصًا ما سوف يظهر من تعامل ثنائي سوري سعودي وسوري مصري، وما إذا كانت هناك مصالحة سورية قطرية، ويتصل بعض الدبلوماسيين بالمراسلين في جدة طلبًا للمعلومات الطازجة.

اللواء

– يلفّ غموض موقف سفارة دولة كبرى من الملاحقة الدولية الجارية لموظف نقدي كبير، بعدما حسم القضاء الأوروبي موقفه من هذا الموضوع.

– يتزايد رهان كتلة مسيحية، لها حضور قوي في المعارضة، على إمكان وصول مقرَّب إليها إلى مركز مالي رفيع في الدولة.

– فُهم أنّ تيارًا معروفًا ما يزال يتمسك بفكرة “الحارس القضائي” للمركزي، وفي ذهنه وزير سابق من بطانة العهد الماضي، لهذه الحراسة.

الجمهورية

– سُئل مرجع رسمي عن تعليقه على هجوم شنّه عليه أخيرًا قطب سياسي فأجاب: لم أسمعه.

– تبيّن أنّ نائبًا تغييريًا يدافع عن حقوق المودعين في تصريحاته، يفاوض المصارف لكي يسدّد قرضًا بملايين الدولارات، حصل عليه قبل الأزمة لتوسيع أعماله. ويعرض النائب دفع %5 فقط من قيمة القرض!

– حاول رئيس تيار سياسي أن يستفسر من بعض الأصدقاء المشتركين عن سبب عدم شموله بالحركة الديبلوماسية الأخيرة، فجاءه الجواب: لست في برنامج لقاءاته.

المصدر: صحف