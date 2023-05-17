الدفاع الروسية: تم تدمير محطة رادار و5 قاذفات لنظام “باتريوت” في كييف باستخدام صاروخ كينجال

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، وفق معطيات موثوقة، أنه في الثلاثاء 16 ايار/ مايو، نتيجة لضربة صاروخية بصواريخ “كينجال” فرط الصوتية، تم تدمير محطة رادار، و5 قاذفات لنظام “باتريوت”.

وجاء في بيان الوزارة “بحسب معطيات موثوقة، في 16 ايار/ مايو، نتيجة لضربة صاروخية تم تنفيذها في كييف باستخدام صواريخ كينجال التي تفوق سرعتها سرعة الصوت ، أصيبت محطة رادار متعددة الوظائف ودمرت بالكامل، بالإضافة إلى 5 قاذفات لنظام الدفاع الجوي الأمريكي باتريوت”.

وفي 16 ايار/ مايو 2023، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن صاروخ “كينجال”، استهدف منظومة “باتريوت” الأمريكية المضادة للصواريخ في كييف.

وجاء في بيان الوزارة: “أصاب صاروخ كينجال فرط الصوتي بضربة عالية الدقة، منظومة باتريوت الصاروخية الأمريكية المضادة للصواريخ في مدينة كييف”.

وخلال ليلة الثلاثاء، وجهت القوات المسلحة الروسية ضربة مركزة بأسلحة بعيدة المدى جوا وبحرا بدقة عالية استهدفت نقاط انتشار القوات المسلحة الأوكرانية، واستهدفت أماكن ومستودعات تخزين الذخيرة والأسلحة ومعدات عسكرية تم تسلمها من دول غربية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية + روسيا اليوم