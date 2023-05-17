هواوي تتحدى سامسونغ وآبل بسماعات لاسلكية أنيقة ومتطورة

كشفت هواوي عن سماعاتها اللاسلكية الصغيرة التي طورتها لتنافس سماعات سامسونغ وآبل من نفس الفئة.

وتأتي سماعات Huawei FreeBuds 5 الجديدة بعلبة أنيقة بيضوية الشكل أبعادها (66.6/50.1/27.3) مبم، وزنها 45 غ، ومجهزة بمنفذ USB-C، وبطارية داخلية بسعة 505 ميلي أمبيرتكفي لشحن السماعات عدة مرات.

أما كل سماعة من السماعات الجديدة فأتت بتصميم مميز جدا وانحناءات تجعلها ثابتة في الأذن، كما حصلت على حماية من الماء والغبار وفق معيار IP54، وكل سماعة أتت بأبعاد (32.4/17.6/22.8) ملم، وزنها 5.4 غ فقط.

وحصلت هذه السماعات على ملحقات مطاطية تجعلها مريحة في الأذن وتساعد على عزل الأصوات، كما جهّزت بميزة عزل الضوضاء الخارجية، وبطارية داخلية يمكن شحنها خلال 20 دقيقة لتكفي السماعة لـ 3 ساعات ونصف من العمل المستمر.

ويمكن لـ Huawei FreeBuds 5 الاقتران مع الهواتف والأجهزة الذكية عبر تقنية “بلوتوث”، كما يمكن من خلالها إجراء المكالمات الهاتفية والاستماع والتحكم بالموسيقى.

المصدر: روسيا اليوم