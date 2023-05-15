الدفاع الروسية: مقاتلة سو – 27 روسية تعترض طائرات تابعة لحلف الناتو فوق بحر البلطيق – موقع قناة المنار – لبنان
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May 15 2023 - 19:40
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الدفاع الروسية: مقاتلة سو – 27 روسية تعترض طائرات تابعة لحلف الناتو فوق بحر البلطيق
منذ 14 mins
15 May، 2023
الدفاع الروسية
الناتو
بحر البلطيق
روسيا
مقاتلة سو 27
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