الجهاد الاسلامي تحذر العدو: استهداف المنازل سيُقابل بتكثيف قصف “تل أبيب” والعمق “الإسرائيلي”

أرسلت حركة الجهاد الإسلامي، مساء اليوم الأربعاء 10 ايار/ مايو 2023، رسالة شديدة اللهجة إلى العدو الصهيوني بشأن سياسة قصف منازل المواطنين في قطاع غزة، إثر العدوان المستمر منذ فجر يوم أمس الثلاثاء.

وقالت الجهاد الاسلامي: “نحذر العدو من أن سياسة قصف المنازل سيتم مقابلها تكثيف قصف تل أبيب والعمق الاسرائيلي”.

وقصفت طائرات الاحتلال “الإسرائيلي”، مساء اليوم الأربعاء، منزلين في مدينتي خانيونس وبيت لاهيا جنوب وشمال قطاع غزة، بعدما فشلت في مواجهة صواريخ المقاومة الفلسطينية التي دكت البلدات المحتلة وصولاً إلى ” تل أبيب”.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلًا لعائلة الأغا في بلدة القرارة شرقي محافظة خانيونس، كما أغارت طائرات الاحتلال على منزل يعود لعائلة المصري في منطقة بيت لاهيا شمال القطاع.

ويتعرض قطاع غزة منذ فجر أمس الثلاثاء إلى عدوان إسرائيلي كبير، بدأ باغتيال ثلاثة من قادة الجهاز العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي” “سرايا القدس”، وأسفر عن 21 شهيدا و66 جريحاً، وخلّف أيضاً دماراً كبيراً في المباني والمنشآت.

المصدر: فلسطين اليوم