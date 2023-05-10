الطقس في لبنان | الحرارة تتخطى معدلاتها غدا مع ظهور غبار في الاجواء

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية حيث تتخطى معدلاتها الموسمية، وبقاء ظهور الغبار في الاجواء مع نسبة رطوبة مرتفعة نسبيا على الساحل، مما يؤدي الى سوء الرؤية أحيانا واحتمال حدوث أجواء سديمية اعتبارا من بعد الظهر وضباب على المرتفعات المتوسطة.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تدريجيا اعتبارا من اليوم الاربعاء بكتل هوائية حارة مصدرها مصر والخليج العربي، تؤدي الى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وظهور غبار في الاجواء بسبب منخفض جوي متمركز فوق ليبيا وذلك حتى يوم الخميس ، تنحسر تدريجيا يوم الجمعة مع عودة درجات الحرارة للانخفاض والتي تعود الى معدلاتها الموسمية.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أيار بين 18 و 27 درجة مئوية.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل وفي المناطق الساحلية الشمالية، تنشط الرياح أحيانا ويتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة كما يتوقع ظهور الغبار في الاجواء.

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية حيث تتخطى معدلاتها الموسمية، وبقاء ظهور الغبار في الاجواء مع نسبة رطوبة مرتفعة نسبيا على الساحل، مما يؤدي الى سوء الرؤية أحيانا واحتمال حدوث أجواء سديمية اعتبارا من بعد الظهر وضباب على المرتفعات المتوسطة.

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم احيانا بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض تدريجي وملحوظ في درجات الحرارة التي تعود الى معدلاتها الموسمية، ويحتمل تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الجبلية ويتكون الضباب على المرتفعات مع رياح ناشطة من بعد الظهر.

السبت: غائم جزئيا مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة التي تصبح دون معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح احيانا لتصل الى 65 كلم/س مع ضباب على المرتفعات.

-الحرارة على الساحل من 19 الى 27 درجة، فوق الجبال من 19 الى 30 درجة، في الداخل من 15 الى 32 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية ، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و30 كم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، سيء أحيانا على المرتفعات المتوسطة بسبب الرطوبة المرتفعة.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و 80 %.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:20 درجة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام