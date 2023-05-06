عناوين وأسرار الصحف اللبنانية اليوم السبت 6-5-2023

أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت 6-5-2023.

عناوين الصحف:

الأخبار

ـ “إسرائيل”: الأزمة تأكل المكانة

ـ قطر تعود إلى ترشيح قائد الجيش

ـ دمشق لتعاون وزاري لا أمني في ملف النازحين

ـ تجارة افتراضيّة تموّلها جيوب الموظّفين

البناء

ـ انهيار أسهم المصارف الأميركية… وبايدن يحذر النواب من خطورة عدم رفع سقف الدين

ـ الصفدي يبشر باستعادة سورية لمقعدها في الجامعة الأحد… ما يعبّد طريق الأسد إلى القمة

ـ البخاري الى بنشعي… وسكاف: لائحة بكركي ثلاثة… فهل يشارك الرئيس المنتخَب في القمة؟

الجمهورية

ـ لبنان على المفترق: إنتخابات أو منزلقات؟

ـ توقيع عقود شراء الطاقة مع 11 شركة خاصة

ـ مجموعة “فاغنر” تهدّد بالانسحاب من باخموت

اللواء

ـ ارتياح لبناني للحراك السعودي.. والأسماء في قبضة السيناريو النيابي

ـ قلق مسيحي من نضوج التفاهمات.. واستطلاع أوروبي لضغوطات الأزمات على الرئاسة المفقودة

ـ مفاوضات سودانية في جدة اليوم برعاية سعودية أميركية

ـ تتويج الملك تشارلز اليوم في حفل تاريخي بكلفة 126 مليون دولار

الديار

ـ السعودية وايران للمسؤولين اللبنانيين: «دبروا راسكم» رئاسياً

ـ أوساط المعارضة لـ«الديار»: ما قبل 3 أيار ليس كما بعده

ـ التقدمي الاشتراكي: ربط لبنان بتطورات المنطقة يطيل الأزمة

أسرار الصحف:

البناء

-يستغرب مصدر نيابي مؤيّد لانتخاب سليمان فرنجية ما يظهره المعارضون من تنمّر على الاهتمام بالموقف السعودي وقد أجمعوا أن إحدى أهم مواصفات الرئيس الثقة العربية ويقصدون السعودية للسبب الاقتصادي واستبعدوا فرنجية بسبب الفيتو السعودي عليه، وهم اليوم يقولون إن زوال الفيتو غير كافٍ.

-قال مصدر في الجامعة العربية إن الحديث عن الحاجة لقرار بالإجماع لعودة سورية إلى الجامعة العربية تمّ درسه بطريقة مريبة مخالفة للأنظمة والوقائع؛ فتعليق عضوية سورية تمّ بأغلبية الأصوات، حيث لم يوافق لبنان والعراق والجزائر وفلسطين وعمان وأيّ تصويت على عودة سورية بات يحظى بالأغلبية.

الجمهورية

ـ أبدى قطب سياسي اقتناعه بأن المجلس النيابي الحالي متخصّص بالتعطيل نتيجة تركيبته.

ـ راهنت شخصية سياسية ذات إطلاع واسع، شخصية أخرى، على أنّ استحقاقاً أساسياً سيُنجز قبل 15 حزيران المقبل على رغم كل التشنجات.

ـ سألت مراجع أوروبية جهات لبنانية مسؤولة ما إذا كان التدبير المُتخذ بحق إحدى القاضيات سيقف عند هذه الحدود، أو سيستكمل مساره ليطاول كل قاضٍ تحوم حوله شبهة فساد وتجاوز حدّ السلطة.

اللواء

-ترصد جهات نافذة حقيقة ما يُحكى عن اعتراض أميركي على الدور الفرنسي في ما خصَّ التسوية المطروحة ما ظهر منها وما بطن..

-بات بحكم الثابت لدى حزب بارز أن رئيس تيار حليف لن يذهب بعيداً في التنسيق مع حزب منافس في بيئته..

-عدل مرجع كبير عن إيفاد ممثل عنه الى صرح يشهد حراكاً واسعاً، بعد معلومات لم تكن مطمئنة، خلافاً لما ساد سابقاً..

النهار

-تُجمع أكثر من مرجعية سياسية في مجالسها على أن الرئيس العتيد للجمهورية سيُنتخب في حزيران ويعزو ذلك أكثر من متابع إلى أن البعض سمع من الخارج هذه المعلومات.

المصدر: الصحف اللبنانية