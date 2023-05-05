افتتاح معرض الشرق الأوسط للطاقة النظيفة

شهدت بيروت تجربة غنية، حيث تم أمس افتتاح الدورة الثانية من “معرض الشرق الأوسط للطاقة النظيفة” وهو المعرض الوطني لكل ما يتعلق بالطاقة النظيفة والمتجددة في لبنان والمشرق، وقد غصّت صالات المعرض بالمئات من الزوّار القادمين من لبنان والخارج للاطلاع على أبرز التكنولوجيات الحديثة في مجال الطاقة.

ويستمر المعرض خلال يومي الخميس والجمعة 4 و5 أيار / مايو 2023 من الساعة الثالثة عصرًا ولغاية التاسعة مساءً في فندق الموفنبيك بيروت.

معرض الشرق الأوسط للطاقة النظيفة فرصة نحو غدٍ أفضل، فرصة للمواطنين من العامة والمختصين بالإطلاع على جديد الابتكارات والتكنولوجيات في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة؛ وفرصة لأخذ عروض أسعار لمشاريع تنوي المؤسسات والأفراد تنفيذها؛ وهي أيضًا فرصة لإيجاد فرص استثماريّة، وأخذ وكالات جديدة، وكذلك لتمتين روابط العمل مع الشركاء.

معرض الشرق الأوسط للطاقة النظيفة (Middle East Clean Energy) فرصة نحو غدٍ أفضل، لكهرباء 24 ساعة في اليوم، كهرباء مستقلة، وبالتالي حياة أفضل.

الدعوة عامة، والفرصة متاحة، خلال اليوم والغد للقدوم والإطلاع على تجربة غنية تتضمن معرض ومؤتمر يختص بالطاقة النظيفة والمتجددة.

المصدر: موقع المنار