تقرير مصوّر| بيروت تستضيف معرض الشرق الأوسط للطاقة النظيفة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 4 2023 - 19:34

تقرير مصوّر| بيروت تستضيف معرض الشرق الأوسط للطاقة النظيفة

منذ 2 ساعة 4 May، 2023
معرض الشرق الأوسط للطاقة النظيفة
معرض الشرق الأوسط للطاقة النظيفة
تقارير مصورة - لبنان

انطلق في بيروتَ معرضُ الشرقِ الاوسط للطاقة النظيفة، وسطَ اقبالٍ كثيف، بما يعكسُ ازمةَ الطاقةِ الكهربائيةِ في لبنانَ واضطرارَ الناسِ للبحثِ عن بدائلَ أقل َّكلفة.

المصدر: قناة المنار

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