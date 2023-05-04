تقرير مصوّر| بيروت تستضيف معرض الشرق الأوسط للطاقة النظيفة

انطلق في بيروتَ معرضُ الشرقِ الاوسط للطاقة النظيفة، وسطَ اقبالٍ كثيف، بما يعكسُ ازمةَ الطاقةِ الكهربائيةِ في لبنانَ واضطرارَ الناسِ للبحثِ عن بدائلَ أقل َّكلفة.
المصدر: قناة المنار
انطلق في بيروتَ معرضُ الشرقِ الاوسط للطاقة النظيفة، وسطَ اقبالٍ كثيف، بما يعكسُ ازمةَ الطاقةِ الكهربائيةِ في لبنانَ واضطرارَ الناسِ للبحثِ عن بدائلَ أقل َّكلفة.
المصدر: قناة المنار
انطلق العمل منذ أشهر على التحضير للدورة الثانية من معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للطاقة النظيفة، وهو أول معرض مختص بالطاقة النظيفة والمتجددة في لبنان وبلدان المشرق، والذي شهد في دورته الأولى في أيلول/سبتمبر 2022 مشاركة عشرين شركة، ثمانين علامة تجاريّة، وضمّ ستّ جلسات حواريّة شملت أربع وعشرون خبيرًا ومتحدثًا في ...