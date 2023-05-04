تقرير مصوّر| بيروت تستضيف معرض الشرق الأوسط للطاقة النظيفة

انطلاق التحضير للدورة الثانية لمعرض الشرق الأوسط للطاقة النظيفة في بيروت

انطلق العمل منذ أشهر على التحضير للدورة الثانية من معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للطاقة النظيفة، وهو أول معرض مختص بالطاقة النظيفة والمتجددة في لبنان وبلدان المشرق، والذي شهد في دورته الأولى في أيلول/سبتمبر 2022 مشاركة عشرين شركة، ثمانين علامة تجاريّة، وضمّ ستّ جلسات حواريّة شملت أربع وعشرون خبيرًا ومتحدثًا في ...