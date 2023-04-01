انطلاق التحضير للدورة الثانية لمعرض الشرق الأوسط للطاقة النظيفة في بيروت

انطلق العمل منذ أشهر على التحضير للدورة الثانية من معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للطاقة النظيفة، وهو أول معرض مختص بالطاقة النظيفة والمتجددة في لبنان وبلدان المشرق، والذي شهد في دورته الأولى في أيلول/سبتمبر 2022 مشاركة عشرين شركة، ثمانين علامة تجاريّة، وضمّ ستّ جلسات حواريّة شملت أربع وعشرون خبيرًا ومتحدثًا في شؤون الطاقة النظيفة والمتجددة في لبنان والمشرق، ونتج عنه صفقات تجاريّة بعدة ملايين من الدولارات.

معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للطاقة النظيفة (Middle East Clean Energy) حدث في دورته الأولى في بيروت، وكان حدثًا فريدًا ساهم في الإضاءة على قطاع حيوي بملايين الدولارات، زاد الطلب عليه نتيجة الانقطاع الدائم للتيار الكهربائي، ورفع الدعم عن المشتقات النفطيّة، وارتفاع كلفة الاشتراكات في المولدات الكهربائية؛ مع عدم وجود رقابة على الأسعار وعدد ساعات الخدمة، من قبل السلطات الرقابية المولجة حماية حقوق المواطنين.

الدورة الأولى لمعرض ومؤتمر الشرق الأوسط للطاقة النظيفة كان أكثر من معرض وطني يحدث في بلد محاصر حيث شارك به شركات لبنانية وعدد من كبار الوكلاء لعلامات تجاريّة دوليّة بالإضافة إلى عارضين من تركيا، والهند. كما ضمّ جلسات حواريّة تركزّت على فتح حوار ضروري بين نقابة المهندسين والجامعة اللبنانية حول أهمية تشجيع الشراكات الناجحة لدعم الأفكار الرياديّة وإشباع حاجات السوق المحليّة.

معرض الشرق الأوسط للطاقة النظيفة يفتح المجال للشركات العاملة في القطاع في التواصل فيما بينها، لعقد شراكات عمل استراتيجيّة، وإيجاد موزعين داخل لبنان وخارجه، كما إلى تعريف المهندسين، والكهربائيين، بجديد منتجاتهم، وقيمتها المضافة، كما اتاحة الفرصة للجمهور العام بطرح كافة استفساراتهم وهواجسهم.

معرض الشرق الأوسط للطاقة النظيفة يهدف لزيادة نسبة الشفافيّة في الأسواق من ناحية المنتجات الأصليّة ذات الكفاءة القصوى والفعاليّة المطلقة، وضمانة ما بعد البيع من قبل الوكلاء الذين يضمنون الجودة، ما يساهم في زيادة رضا المستهلكين عن استثمارهم، وبالتالي ضبط الشوائب، وزيادة الثقة في القطاع، وتطوير حجم أعماله مستقبلًا.

معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للطاقة النظيفة (Middle East Clean Energy) هو من تنظيم معارض بيروت – المؤسسة المختصّة بتنظيم المعارض والمؤتمرات الدوليّة يحدث في دورته للعام الثاني على التوالي بين 3 و5 أيار / مايو 2023 في بيروت – لبنان.

المصدر: بريد الموقع