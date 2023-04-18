كهرباء 24 ساعة في لبنان! هل يصبح الحلم حقيقة؟

أصبح حلم الكهرباء 24 ساعة يوميًا، صعب المنال إذا ما اعتمدنا على الطاقة المنتجة من القطاع العام. قبل الأزمة التي ضربت لبنان كان الأمر مستحيلًا، فكيف مع ديون وانهيارات ماليّة واقتصادية، وتعطّل عمل الإدارة، وغلاء كلفة الصيانة، وارتفاع أسعار المشتقّات النفطيّة، والتي من المتوقع أن ترتفع مستقبلًا خاصة بعد قرار دول الأوبك تخفيض إنتاجها من النفط.

بينما قد يصبح الحلم حقيقة، وهذا ما كان عليه الحال لدى العديد من العائلات في مختلف المناطق اللبنانية، والتي عمدت إلى تركيب حلول طاقة نظيفة ومتجددة في منازلها ومؤسساتها، من أجل ضمان الـ 24 ساعة كهرباء يوميًا.

ما برحت المنافسة تشتدّ، ويزداد عدد الموردين، وتنخفض الأسعار تباعًا؛ والأمر الذي كان محصورًا خلال الفترة السابقة لدى كبار القوم، أصبح متيسرًا ويمكن نيله لدى الطبقات المتوسطة ومتوسطي الحال.



ومن هنا، ارتأت “معارض بيروت” المتخصصة في تنظيم المعارض والمؤتمرات الدوليّة، ضرورة إيجاد معرض متخصص في حقل الطاقة النظيفة والمتجددة في لبنان والمشرق، نظرًا للحاجة لجمع مختلف الموردين تحت سقف واحد من أجل تقديم أبرز التكنولوجيات الحديثة إلى المستهلك؛ ومن أجل أن يصبح للمستهلك سعة إطلاع على أبرز الحلول التي تفيد مؤسسته وبيته. ومن هنا كان “معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للطاقة النظيفة (Middle East Clean Energy)” وهو معرض تشارك به شركات محليّة تعرض أبرز وكالاتها من سلع ومنتجات تلائم حاجة الأسواق، بالإضافة إلى مشاركة شركات دوليّة تعرض أبرز التكنولوجيات الحديثة في قطاع الطاقة، كما تبحث عن وكلاء لها في الأسواق المحليّة والخارجيّة. كما يشمل مؤتمرًا يضم عشرات المتحدثين حول أبرز المواضيع المختصّة في مواضيع الطاقة النظيفة والمتجددة، لكي يتاح لأهل القطاع والجمهور المتخصص كما العادي في الإطلاع على أبرز ما يدور حول هذا القطاع.

معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للطاقة النظيفة نظّم خلال العام السابق في بيروت، وشهد مشاركة شركات محليّة ودوليّة وحضره المئات من المهندسين والكهربائيين والموزعين والتجار؛ بالإضافة إلى رؤساء بلديات، وأصحاب ومدراء مؤسسات يرغبون في تركيب حلول طاقة نظيفة ومتجددة في مؤسساتهم، ومنازلهم كما أصحاب عائلات وشباب يرغبون في الإطلاع على مستقبل الطاقة.

معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للطاقة النظيفة يجري خلال عامنا هذا: أيام الأربعاء 3، والخميس 4، والجمعة 5 أيار / مايو 2023 في فندق الموفنبيك – بيروت.

الدعوة عامة لمن يرغب، على أن يتم التسجيل من خلال الرابط التالي: https://ihjoz.com/events/6991

المصدر: موقع المنار