العدو الاسرائيلي يجدد العدوان على غزة.. والمقاومة ترد

جدد العدو الاسرائيلي مساء الثلاثاء عدوانه على قطاع غزة المحاصر، حيث شنت طائرات العدو سلسلة من الغارات استهدفت عددا من المواقع في مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية إن “طائرات العدو الحربية شنت مجموعة من الطائرات على محيط منطقة السفينة شمال غرب غزة”، وتابعت “كما استهدفت موقعاً يتبع للمقاومة غرب مدينة غزة بصاروخ من طائرة بدون طيار”، واضافت انه “بحي الزيتون، استهدفت طائرات العدو بدون طيار أرضا زراعية جنوب الحي دون أن يبلغ عن وقوع إصابات”، وأفادت ان “الطائرات الصهيونية أغارت على محافظة خانيونس استهدفت خلالها موقعاً للمقاومة غرب المحافظة”.

بدورها، أطلقت المقاومة الفلسطينية رشقات صاروخية باتجاه المستوطنات الصهيونية بغلاف قطاع غزة، وقد صفارات الانذارات في العديد من المرات لتحذير المستوطينن الذين اصيب منهم 3 حتى الساعة، بينما تحدث اعلام العدو عن سقوط اكثر من 70 صاروخا في هذه الجولة وان المقاومة توسع من دائرة استهدافها لاول مرة منذ العدوان الصهيوني على غزة في ايار/مايو 2022.

وقالت “كتائب القسام” في بيان لها إن “الدفاعات الجوية تتصدى للطيران الحربي الصهيوني المغير على قطاع غزة بصواريخ أرض-جو”، كما استهدفت المقاومة بالمضادات الارضية الطائرات الصهيونية المعتدية.

وبالسياق، أجرى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية اتصالات مع المسؤولين في مصر وقطر لوقف العدوان الصهيوني على غزة. وحمل “الاحتلال مسؤولية ما يمكن أن ينتج عن استمرار هذا العدوان الغاشم”.

وكان قد سجل في وقت سابق الثلاثاء إصابة عدد من المستوطنين الصهاينة، باطلاق فصائل الفلسطينية رشقات صاروخية، على المستوطنات الواقعة في غلاف قطاع غزّة، ردا على جريمة اغتيال الشهيد الأسير الشيخ خضر عدنان، الذي قضى فجر الثلاثاء، في سجون العدو.

المصدر: فلسطين اليوم + موقع المنار