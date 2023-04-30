الخط الساخن| اصحاب المولدات يبتزون المستهلك فهل يردعهم القانون؟

في حلقة من الخط الساخن بعنوان “اصحاب المولدات يبتزون المستهلك فهل يردعهم القانون؟” اكد محامي اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية عباس الغول ان الاتحاد بدأ منذ اعوام بالتواصل مع اصحاب المولدات عبر لقاءات واجتماعات لتنظيم القطاع وتحدث عن تأمين المازوت في فترة معينة.

ما هو دور البلديات في تنظيم قطاع المولدات وفرض الالتزام بتسعيرة وزارة الطاقة؟

في جولة للزميلة ديما جمعة الى منطقة الاوزاعي التقت المواطنين ونقلت شكواهم

الى منطقة عين الدلبة انتقلت الزميلة ديما

وفي اتصال لمواطن سجل شكوى على اصحاب المولدات وتحدث عن صعقة كهربائية تعرض لها طفل جراء اشتراكات المولدات

واكد طارق يونس – مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد اننا بحاجة الى حل جذري ومحاسبة حقيقية من الاجهزة القضائية ليكون المخالف عبرة لغيره

واكد يونس ان الوزارة بذلت جهدا ضخما منذ العام 2017 وسجلت انجاز تركيب العدادات ولكننا اليوم بحاجة الى خطة قاسية وتوقيفات للمخالفين