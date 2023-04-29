البحرية الأمريكية: نعتزم “تغيير قواعد اللعبة” في تايوان بمساعدة الغواصات المسيّرة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 29 2023 - 05:16

البحرية الأمريكية: نعتزم “تغيير قواعد اللعبة” في تايوان بمساعدة الغواصات المسيّرة

منذ 7 ساعة 28 April، 2023
البحرية الاميركية
أخبار دولية - الولايات المتحدة

قال مدير العمليات البحرية الأمريكية مايكل غيلداي، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تعتزم قريبا اختبار خمس غواصات مسيّرة قادرة على تغيير الوضع الأمني بشكل جذري في تايوان.

وقال غيلداي خلال جلسة استماع بمجلس النواب الأمريكي: “أول غواصة كبيرة لدينا الآن قبالة سواحل كاليفورنيا، ويتم اختبارها بنجاح كبير، ستتبعها خمس غواصات مسيّرة إضافية ولديهم القدرة على زرع الألغام سرا، وهذا سيغير قواعد اللعبة”.

وبذلك أجاب عن سؤال أحد أعضاء الكونغرس، حول الإجراءات التي يمكن للولايات المتحدة اتخاذها الآن لتحديث أسلحتها في المجال البحري، وتغيير الوضع الأمني في تايوان.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية

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