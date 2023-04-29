تشاووش أوغلو يكشف الموعد المحتمل للقاء وزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا وإيران

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن اللقاء الرباعي لوزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا وإيران من المخطط أن يعقد في الأيام الـ 10 الأولى من مايو المقبل.

وقال تشاووش أوغلو في تصريح لقناة “تي أر تي خبر” التركية، إن “هناك مقترحا من الجانب الروسي بشأن الأيام العشرة الأولى من مايو، ومن المخطط أن يعقد خلال هذه الفترة”.

يذكر أن أول لقاء بين وزيري الدفاع التركي والسوري منذ عام 2011، جرى في موسكو في ديسمبر الماضي.

ومن المخطط لعقد اجتماع وزاري للدول الأربع لمناقشة تسوية الخلافات بين تركيا وسوريا وعودة العلاقات بينهما.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن موعد ومكان عقد هذا اللقاء الرباعي لا يزال قيد النقاش.

وفي 25 أبريل الجاري عقد اجتماع لوزراء الدفاع ورؤساء الاستخبارات للدول الأربع في موسكو.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية