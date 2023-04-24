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April 24 2023 - 15:38

هيئة إدارة السير تحدد أيام تسجيل السيارات المستوردة والجديدة

منذ 2 ساعة 24 April، 2023
هيئة إدارة السير في وزارة الداخلية
لبنان

أعلنت هئية إدارة السير- مصلحة تسجيل السيارات والآليات، استمرارها في تسجيل السيارات المستوردة الجديدة والمستعملة في المصلحة (الدكوانة وصيدا والنبطية وطرابلس وزحلة)، مع اعتماد ثلاثة أيام عمل لكل فئة اعتبارا من 25/4/2022، بحيث تصبح السيارات التي ينتهي رقم الهيكل بـ0 1 2، 3 أيام الثلثاء والأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، والآليات التي ينتهي رقم هيكلها بـ4 5 6، الأسبوع الذي يلي بتاريخ 2-3-4 /5 / 2023، والآليات التي ينتهي رقم هيكلها 7 8 9 بتاريخ 9-10-11 / 5 / 2023.

وستباشر بإصدار بدل عن ضائع فقط لدفاتر السوق، على أن تستمر بإصدار إفادات السوق المطلوبة للخارج.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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