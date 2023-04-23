الدفاع الروسية: إصابة ورشات لتصليح واختبار مسيرات أوكرانية قرب خاركوف

أعلنت الدفاع الروسية أن قواتها ضربت ورشات تابعة لإحدى شركات صناعة الطيران الأوكرانية في منطقة مدينة خاركوف، كان يجري فيها تصليح واختبار مسيرات نفاثة أوكرانية من طراز “ستريج”.

جاء ذلك في التقرير اليومي الذي صدر عن الدفاع الروسية اليوم الأحد، والذي أشار أيضا إلى استمرار تقدم القوات الروسية على محور دونيتسك، حيث قامت فصائل هجومية مدعومة من القوات المحمولة جوا وسلاح الطيران والمدفعية، بتحرير حيين جديدين في الجزء الغربي من مدينة أرتيوموفسك (باخموت)، وذلك بعد تحرير 3 أحياء في اليوم السابق.

وذكرت الدفاع الروسية أن خسائر الجيش الأوكراني على هذا المحور بلغت 200 جندي خلال آخر 24 ساعة.

وفي ما يلي أبرز ما تضمنه تقرير الدفاع الروسية:

– تحييد 4 مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية ومقتل ما يصل إلى 95 جنديا أوكرانيا على محور كوبيانسك، والقضاء على أكثر من 70 جنديا للعدو على محور كراسني ليمان، وتحييد مجموعة تخريب واستطلاع ومقتل 130 جنديا أوكرانيا على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، إضافة إلى نحو 45 جنديا على محور خيرسون، لتصبح بذلك حصيلة الخسائر الأوكرانية حوالي 540 فردا على المحاور المذكورة خلال يوم

– إصابة 84 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 118 منطقة

– إصابة مركز قيادة ومراقبة لكتيبة من لواء المشاة الميكانيكي 58 في دونيتسك

– تدمير مستودعات ذخيرة تابعة للواء 95 اقتحام جوي ولواء 10 هجوم جبلي الأوكراني في دونيتسك

– اعتراض صاروخ تكتيكي أوكراني “غروم-2” و3 قذائف من راجمة الصواريخ HIMARS، وإسقاط 9 طائرات أوكرانية بدون طيار

– إجمالي ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 411 طائرة، و228 مروحية، و3796 طائرة بدون طيار، و415 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و8809 دبابات ومدرعات أخرى، و093 1 راجمة صواريخ، و4642 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع هاون و9699 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: روسيا اليوم