سانا: الجيش السوري يتصدى لاعتداء إرهابي في ريف درعا الشمالي، ما أدى إلى استشهاد أحد عناصره ومقتل إرهابيين اثنين وإصابة اثنين آخرين – موقع قناة المنار – لبنان
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April 22 2023 - 23:36

سانا: الجيش السوري يتصدى لاعتداء إرهابي في ريف درعا الشمالي، ما أدى إلى استشهاد أحد عناصره ومقتل إرهابيين اثنين وإصابة اثنين آخرين

منذ 2 ساعة 22 April، 2023
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