أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، القضاء على أكثر من مئة فرد من العسكريين الأوكرانيين، على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان.

وقال بيان وزارة الدفاع الروسية: “على محور كوبيانسك، ألحقت ضربات الطيران العملياتي – التكتيكي، ونيران المدفعية لمجموعة القوات الغربية، خسائر بقوات العدو، في مناطق ستيلماخوفكا بجمهورية لوغانسك الشعبية، وسينكوفكا وتيمكوفكا وبيرشوترافنيفوي بمقاطعة خاركوف.

وتم إحباط أعمال أربع مجموعات تخريب واستطلاع تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق ليمان بيرفي وسينكوفكا بمقاطعة خاركوف، ونوفوسياسكوي وستيلماخوفكا بجمهورية لوغانسك.

بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودع ذخيرة تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من قرية كيسلوفكا بمقاطعة خاركوف.

وتم القضاء على نحو 60 عسكريًا أوكرانيًا، وتدمير عربة قتال مصفحة، وثلاث مركبات، ومدفع هاوتزر من طراز دي – 20، ومدفع أكاتسيا ذاتي الدفع”.

وأضاف بيان الدفاع الروسية “على محور كراسني ليمان. أصابت ضربات الطيران العملياتي – التكتيكي، ونيران المدفعية، وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة القوات “المركز”، وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق تشيرفونايا ديبروفا وتشيرفونوبوفكا بجمهورية لوغانسك الشعبية، وغريغوروفكا وسيريبريانكا بجمهورية دونيتسك الشعبية.

وتم القضاء على نحو 55 عسكريًا أوكرانيًا، وتدمير مركبتين قتاليتين مدرّعتين، وشاحنتين صغيرتين، ومدفع هاوتزر من طراز دي – 20، ومدفع هاوتزر ذاتي الدفع من طراز غفوزديكا”.

وتصعد القوات الروسية من عملياتها على كافة المحاور، في سياق تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، لتحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيا وخيرسون)، وإزالة التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

المصدر: وكالة سبوتنيك