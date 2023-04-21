إحكام طوق الحصار على قوات الجيش الأوكراني في أرتيوموفسك

أعلن مستشار القائم بأعمال حاكم جمهورية دونيتسك الشعبية يان غاغين أن مقاتلي مجموعة “فاغنر” استطاعوا السيطرة على طريق أرتيوموفسك (باخموت الأوكرانية) – تشاسوف يار.

جاء ذلك في حديثه لوكالة “تاس” الروسية، إذ لفت غاغين إلى أن ذلك يعني أن “القوات الروسية بذلك أحكمت طوق الحصار على القوات الأوكرانية الموجودة في أرتيوموفسك، لأن الطريق ما بين أرتيوموفسك وتشاسوف يار هو الطريق الوحيد المتبقي لإمداد القوات الأوكرانية، ما يجعل من المستحيل الآن إمداد هذه القوات، وبالتالي فقد أحكم الحصار عليها”.

المصدر: روسيا اليوم