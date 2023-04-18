الشيخ القطان: لبنان لا يحكم إلا بالحوار.. وللإسراع بانتخاب الرئيس

زار رئيس جمعية “قولنا والعمل” الشيخ أحمد القطان على رأس وفد من الجمعية الثلاثاء مطران زحلة والبقاع للروم الأرثوذكس المتروبوليت أنطونيوس الصوري في المطرانية في زحلة، مهنئا بعيد الفصح.

وقال الشيخ القطان في حديث له بعد اللقاء “نحن على يقين أن بلدنا لا يقوم، إلا بجناحيه الإسلامي والمسيحي”، واكد ان “لبنان لا يمكن أن يحكم إلا من خلال الحوار والتلاقي بين كل السياسيين”.

ودعا الشيخ القطان “للإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية وفي إنقاذ ما تبقى من هذا البلد لعلنا نستطيع أن نغير هذه الحال السيئة التي نعيشها إلى حال أفضل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام