بالفيديو | 280 ألف فلسطيني يتوافدون إلى الأقصى ليلة الـ 27 من رمضان ويهتفون للمقاومة

توافد عشرات الآلاف من الفلسطينيين اليوم الاثنين، إلى باحات المسجد الأقصى المبارك، قبيل اعتكاف ليلة السابع وعشرين من شهر رمضان. وتوجه الآلاف إلى حاجز قلنديا، للوصول للمسجد الأقصى وإحياء ليلة السابع وعشرين من رمضان، فيما وصلت أفواج جديدة من الفلسطينيين إلى الأقصى لإعماره في هذه الليلة المباركة.

وهتف الآلاف من المصلين والمعتكفين للمقاومة.

وذكرت المصادر المقدسية، بأن نحو 280 ألف مصل يحيون ليلة السابع والعشرين من رمضان في رحاب المسجد الأقصى المبارك. وحسب المصادر فقد توجه الآلاف إلى الحواجز المؤدية لمداخل مدينة القدس المحتلة، للوصول للمسجد الأقصى وإحياء ليلة السابع وعشرين من رمضان، والتي يعتقد فيها أنها ليلة القدر.

يشار إلى أنه عشرات الخيام التي نصبها المعتكفون تنتشر في أنحاء المسجد، فيما عززت قوات الاحتلال من تواجدها على بوابات الأقصى والحواجز المؤدية للقدس.

وسادت أجواء إيمانية عامرة بالمصلين في المسجد الأقصى، استعدادًا لإحياء ليلة الـ27 من رمضان، بينما عززت قوات الاحتلال تواجدها عند طريق المجاهدين بين باب حطة والأسباط لمنع المرابطات المبعدات من تناول طعام الإفطار هناك.

وتفقد مدير المسجد الأقصى المبارك الشيخ عمر الكسواني سير عملية استقبال المصلين الوافدين إلى المسجد الأقصى المبارك، لإحياء ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان.

وتتواصل الدعوات لاستمرار شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، وتكثيف الرباط والاعتكاف في الأيام المتبقية من شهر رمضان مع وجود متسع وأماكن كثيرة للمزيد من المصلين.

المصدر: مواقع