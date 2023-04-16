المفتي قبلان استنكر ما حصل بمشغرة: وأد الفتنة ضرورة ماسة حتى لا تأتي على مشغرة بأكملها – موقع قناة المنار – لبنان
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April 16 2023 - 17:20

المفتي قبلان استنكر ما حصل بمشغرة: وأد الفتنة ضرورة ماسة حتى لا تأتي على مشغرة بأكملها

منذ 34 mins 16 April، 2023
المفتي قبلان
لبنان

استنكر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان ما حصل في مشغرة.
وقال في بيان: “بكل ألم ولوعة أقول: ما حصل بمشغرة أدمى قلوبنا، وكل أهل مشغرة ناسنا وأرواحنا وقلوبنا، والمطلوب القيام بمساع جماعية سريعة للحؤول دون كارثة أسوأ، واللحظة مؤلمة جدا، والفاجعة كبيرة وخطيرة، والمطلوب إنقاذ دمائنا وإغاثة عائلاتنا ووأد هذا النوع من الخلافات الدموية، ومع مناشدتي للدولة أناشد بيئتنا ومجتمعنا وناسنا الغوث الغوث، لأن ما يجري كارثة، والمطلوب إنقاذ مشغرة من الجولات الثأرية التي لا نهاية لها، ووأد هذه الفتنة ضرورة ماسة حتى لا تأتي على مشغرة بأكملها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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