المفتي قبلان استنكر ما حصل بمشغرة: وأد الفتنة ضرورة ماسة حتى لا تأتي على مشغرة بأكملها

استنكر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان ما حصل في مشغرة.

وقال في بيان: “بكل ألم ولوعة أقول: ما حصل بمشغرة أدمى قلوبنا، وكل أهل مشغرة ناسنا وأرواحنا وقلوبنا، والمطلوب القيام بمساع جماعية سريعة للحؤول دون كارثة أسوأ، واللحظة مؤلمة جدا، والفاجعة كبيرة وخطيرة، والمطلوب إنقاذ دمائنا وإغاثة عائلاتنا ووأد هذا النوع من الخلافات الدموية، ومع مناشدتي للدولة أناشد بيئتنا ومجتمعنا وناسنا الغوث الغوث، لأن ما يجري كارثة، والمطلوب إنقاذ مشغرة من الجولات الثأرية التي لا نهاية لها، ووأد هذه الفتنة ضرورة ماسة حتى لا تأتي على مشغرة بأكملها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام