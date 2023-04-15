الشيخ القطان: لا شيء يشغلنا عن فلسطين فهي تبقى البوصلة

قال رئيس “جمعية قولنا والعمل” في لبنان الشيخ أحمد القطان “يجب علينا أن يكون لنا موقف مما يحصل في فلسطين وموقفنا دائما ينبغي أن يكون دعم المجاهدين في فلسطين، دعم هؤلاء الأبطال الذين يدافعون عن شرف الأمة وكرامتها وعزتها”.

وأضاف الشيخ القطان السبت “في يوم القدس العالمي فلنعلم الأجيال بأن تحرير القدس ينبغي أن يكون على أيديهم، ويجب أن يكون على أيامنا إن شاء الله”، وتابع “اليوم وللأسف نرى كل العالم يحاول أن يشغل الأمة بلقمة العيش وبالوضع الاقتصادي، إلا أن هذا الوضع الاقتصادي الذي نعيشه ينبغي أن لا يشغلنا أبدا عن قضية فلسطين وعن همنا الأساس وهو أن تبقى فلسطين هي البوصلة”، وأكد “في يوم القدس نقول للشعب الفلسطيني وللمرابطين في المسجد الأقصى وفي كل مكان في فلسطين أننا معهم وأن قلوبنا معهم وأن دعاءنا لهم وندعمهم بشتى الوسائل الممكنة”.

وشدد الشيخ القطان انه “على الأمة جمعاء أن تدعم المجاهدين في فلسطين بالمال وبالسلاح وبكل الوسائل المتاحة والممكنة”، وتابع “إن شاء الله سنصلي وإياهم قريبا في المسجد الأقصى ورسالتنا للمستوطنين أن بقاءكم في فلسطين المحتلة لن يدوم طويلا وزوال كيانكم الغاصب قريب، فهذه الأرض ليست للصهاينة وليست للمستوطنين، هذه الأرض لها أهلها ولها ناسها، وهؤلاء الناس سيعودون إليها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام