قبلان قبلان: قتل الأخوين العمار جريمة بكل معنى الكلمة

قال عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قبلان قبلان السبت إن “ما حصل للأخوين الشهيدين علي ومحسن العمار (رحمهما الله) جريمة بكل معنى الكلمة”.

وتابع قبلان “يجب أن ينال من ارتكبها الجزاء ويجب أن يلاحق القتلة حتى إنزال العقاب العادل بهم من أجل وقف هذا المسار الذي لا يمت إلى القيم والأخلاق والدين بأية صلة”، واضاف “الدم ثقيل ثقيل ثقيل”.

يذكر ان الاخوين العمار من بلدة مشغرة وقتلا في إطلاق نار عليهما الجمعة بمحيط بلدتهم، من دون معرفة الاسباب الحقيقية لما حصل، علما ان بعض المواقع الالكترونية تحدثت ان سبب الجريمة هو ثأر عائلي، لكن لم تصدر أي تأكيدات على صحة هذا الكلام.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام