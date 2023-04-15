الكيان المؤقت | استطلاع رأي : حزب بن غفير ينهار والمعارضة ستشكل الحكومة المقبلة

أظهر استطلاع للرأي العام في الكيان المؤقت ، تراجع شعبية حزب الليكود بقيادة رئيس الحكومة الحالية بنيامين نتنياهو بينما يستمر حزب “المعسكر الوطني” و”ييش عتيد” بتعزيز قوتهما، وتخسر أحزاب الائتلاف الصهيوني الحالي رئاسة الحكومة.

ووفقًا للاستطلاع الذي اجراه موقع معاريف العبري مساواة بين الليكود ومعسكر الدولة ومع ذلك ، فإن كتلة أحزاب الاتلاف تحصل على 51 مقعدًا فقط، بينما تحصل كتلة المعارضة على 69 مقعدًا لتستطيع تشكيل الحكومة وحدها .

وفي حال جرت انتخابات الكنيست الآن، فإن النتائج ستكون كالتالي وذلك بحسب استطلاع الصحيفة :

الليكود 26 مقعدا

“المعسكر الوطني” 26 مقعدا

“ييش عتيد” 19 مقعدا

شاس يتراجع من 10 إلى 9 مقاعد

“يهدوت هتوراة ” 7 مقاعد

“يسرائيل بيتينو” 6 مقاعد

الجبهة العربية للتغيير 6 مقاعد

الصهيونية الدينية 5 مقاعد

العمل 4 مقاعد

ميرتس 4 مقاعد

“عوتسما يهوديت” 4 مقاعد

القائمة الموحدة 4 مقاعد

المتطرف الصهيوني إيتمار بن غفير

والملفت في نتائج الاستطلاع هو انهيار حزب بن غفير عوتسما يهوديت حيث اقترب من نسبة الحسم وهي 4 مقاعد ليحصل في حال استمر تحالفه مع الصهيونية الدينية برئاسة سموتريتش على 9 مقاعد فقط

واستمر غانتس في الاستطلاع الحالي بالتفوق على نتنياهو كمرشح أنسب لتولي منصب رئيس الحكومة، بحصوله على تأييد 44% من المستطلعين مقابل 37% لنتنياهو، فيما قال 19% إنه لا يعرفون من الأنسب. وفي هذه الناحية، حصل غانتس على أغلبية ساحقة بين ناخبي أحزاب المعارضة، الذين اعتبر 81% منهم أنه الأنسب لرئاسة الحكومة. كما حصل نتنياهو على الاغلبيت الساحقة بين ناخبي الائتلاف ، إذا قال 92% منهم إنه الأنسب لرئاسة الحكومة

المصدر: اعلام العدو