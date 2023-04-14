رئيس الوزراء الهنغاري: النزاع في أوكرانيا سينتهي عندما تتوقف واشنطن وأوروبا عن دعمه

اعتبر رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان أن النزاع في أوكرانيا سينتهي عندما تتوقف الولايات المتحدة وأوروبا عن دعمه.

وقال أوربان الجمعة “في الواقع إن أوكرانيا دولة غير موجودة من الناحية المالية والانخفاض في المؤشرات الاقتصادية هناك هائل وهو أمر مفهوم تماما بسبب الحرب ومن الواضح أنه لا يمكن لأوكرانيا تمويل نفسها”، وأضاف أن “السؤال الرئيسي اليوم هو هل يمول الغرب أوكرانيا”، واكد أن “الحرب ستنتهي في اللحظة التي ستجيب فيها أمريكا وأوروبا بلا على هذا السؤال”.

وأشار أوربان إلى أن “أوروبا تنفق عشرات المليارات من الدولارات وتدفع المعاشات الأوكرانية وتكلفة مؤسسات الدولة والرعاية الصحية والتعليم”، وتابع “هذه مبالغ هائلة، عدة عشرات المليارات من اليوروهات التي يحتاج إليها الاقتصاد الأوروبي. ومن الواضح أن ذلك لا يمكن أن يستمر بشكل دائم”.

المصدر: روسيا اليوم