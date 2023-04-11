الشيخ زيد ضاهر استقبل وفدا من “الجبهة الشعبية”.. لوحدة الصف بمواجهة العدو الاسرائيلي

استقبل مسؤول صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر الثلاثاء وفدا من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين برئاسة المسؤول السياسي لمنطقة صيدا أبو علي حمدان وحضور عدد من كوادر الجانبين.

وهنأ الوفد قيادة حزب الله بشهر رمضان وشكرها على “التقديمات الاجتماعية والصحية لأهلنا في المخيمات وتحديدا مخيمات صيدا”.

ونوه المجتمعون “بالأجواء الأمنية الهادئة في مخيم عين الحلوة بفضل التعاون والتنسيق مع كافة الجهات السياسية والأمنية اللبنانية والفلسطينية”، واستنكروا “الأداء الممنهج في تقليص خدمات وكالة الأونروا ، داعين المعنيين إلى “دعم الاهالي في المخيمات خاصة على المستوى الاجتماعي”.

وأكد المجتمعون “وحدة الصف والكلمة لمواجهة المؤامرات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وضرورة تضافر الجهود السياسية والشعبية لإسقاطها”، ونوهوا “بالهبة الجهادية لأبناء الضفة الغربية وضرورة دعمها بشتى الوسائل خصوصا انها أثبتت جدواها في التأثير على العدو وارباكه”.

وحيا المجتمعون “أهالي القدس وأبناء الضفة الغربية ومقاوميها لما يسطروه يومياً من خلال مواجهة العدو بكل الوسائل المتاحة في شوارعها وساحاتها وفي باحات المسجد الأقصى ليكونوا الحجة البالغة على القاعدين وصرخة الحق المدوية في وجه المحتل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام