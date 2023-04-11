تقرير مصور| مبادرة رمضانية مميزة في بلدة أمهز – موقع قناة المنار – لبنان
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April 11 2023 - 18:22
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تقرير مصور| مبادرة رمضانية مميزة في بلدة أمهز
منذ 32 mins
11 April، 2023
لبنان
في البقاع الشمالي، مبادرة رمضانية مختلفة ومميزةٌ في بلدةِ أمهز.
البقاع الشمالي
المساعدات الرمضانية
بلدة امهز
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