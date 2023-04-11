وزير البيئة طلب ملاحقة مطلقي النار على الطيور المهاجرة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 11 2023 - 12:46

وزير البيئة طلب ملاحقة مطلقي النار على الطيور المهاجرة

منذ 2 ساعة 11 April، 2023
ناصر ياسين
لبنان

اعلن المكتب الاعلامي لوزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين في بيان انه “إثر تداول فيديو وصور على مواقع التواصل الاجتماعي حول اطلاق النار من أسلحة حربية في مناطق شمال لبنان على طيور مهاجرة، تواصل وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين مع المدعي العام البيئي في الشمال القاضي غسان باسيل  الذي فتح تحقيقاً في الحادثة لملاحقة المرتكبين المخالفين لقانون الصيد وإنزال العقوبات بحقهم.
كما طلب وزير البيئة من وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي الإيعاز للقوى الامنية بالملاحقة الجدية لمطلقي النار” .

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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