الرئيس بري دعا الى جلسة للجان المشتركة قبل ظهرغد الاربعاء

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجان المال والموازنة ، الإدارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط ، الى جلسة مشتركة في تمام الساعة 11 من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع في 12 نيسان 2023 وذلك لدرس جدول الاعمال الاتي :

١- إقتراح القانون الرامي الى فتح إعتماد في الموازنة عام 2022 بقيمة 1500 مليار ليرة لتغطية نفقات إجراء الانتخابات البلدية والإختيارية لعام 23 المقدم من النائب علي حسن خليل .

٢- إقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 112 من قانون العقوبات( السنة السجنية )المقدم من النائب قاسم هاشم.

٣- إقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون الشراء العام رقم 244 / 2021 تاريخ تاريخ 19/7/2021 النافذ إعتباراً من 29/7/2022 المقدم من النواب علي حسن خليل جهاد الصمد وآلان عون.

٤- إقتراح قانون رامي الى تعديل الفقرة 3 من المادة 101 من قانون الشراء العام رقم 244/ 2021 تاريخ 19 تموز 2021 المقدم من النواب غادة ايوب ، فادي كرم ، رازي الحاج ، جورج عدوان، غسان حاصباني ، ونزيه متى .

٥- إقتراح القانون الرامي الى إستثناء الهيئة العليا للاغاثة من أحكام القانون رقم 244 تاريخ 19/7/2021 (الشراء العام) المقدم من النائب اديب عبد المسيح .

٦- اقتراح قانون رامي الى إرجاء تطبيق القانون الشراء العام على في لبنان على البلديات باستثناء بلديات مركز المحافظات المقدم من النائبين بلال عبد الله وهادي ابو الحسن .

٧- اقتراح القانون الرامي الى تعديل احكام المواد 83 من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي (القانون الموضوع موضوع التنفيذ بموجب المرسوم 13513 تاريخ 1/8/1963 ) المقدم من النائب زياد حواط .

٨- إقتراح القانون الرامي الى الشروع بتطبيق نظام “الدخل الاساسي الشامل” ( قانون كرامة المواطن) المقدم من النائب فيصل كرامي .

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام