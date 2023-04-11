بالفيديو | زعيم المعارضة التركية يخرج من مطبخ بيته حاملا بصلة ويهاجم أردوغان!

قال زعيم المعارضة التركية ومرشح تحالف الأمة المعارض، كمال كيليتشدار أوغلو، إنه إذا بقي الرئيس رجب طيب أردوغان، في الحكم فسيصل سعر البصلة إلى 100 ليرة (حوالي 6 دولار).

ونشر كليتشدار أوغلو مقطع فيديو من مطبخ منزله، خاطب فيه المتابعين، وهو ممسكا بصلة في يده، وقال: “إنهم يدركون جيدا أنهم لم يعودوا مقنعين، لذلك بدأوا دعاية رهيبة للافتراء والأكاذيب والاحتيال. من أجل التستر على الحقائق، يحاولون خداعكم بكل أنواع الأجندات الغريبة والمصطنعة مثل افتراءات حزب العمال الكردستاني، والإساءة الدينية بخصوص سجادة الصلاة. في الواقع، إنهم يسخرون من عقولكم. إنهم لا يحترمون مواطنيهم. لم يعد لديهم شيء ليقولوه”.

وأوضح أن “الافتراء والأكاذيب والاحتيال باتت الأجندة الرئيسية لتحالف الشعب الذي يقوده أردوغان”، مضيفا: “يعلمون أنه عندما آتي، ستأتي الديمقراطية، وستتدفق الأموال، وستتدفق الاستثمارات، وستنخفض العملات، وستزداد قوتكم الشرائية، وستأتي الوفرة. كل هذا سيحدث بالتأكيد. إذا بقي أردوغان في الحكم، فستكون البصلة التي في يدي بـ 100 ليرة. حتى الآن سعر الكيلو من البصل 30 ليرة. إنهم لا يخجلون. كانوا بحاجة إلى البصل الشجاع”.

وتابع قائلا: “لعن الله من يختبئ وراء ديننا ويتورط في كل أنواع الخداع. سأستمر في طريقي مع أناس صادقين ومخلصين، سواء أكانوا متدينين أم غير مؤمنين، أتراك، أكراد، سنة أو علويون. هذا هو معياري الوحيد”.

المصدر: وكالات