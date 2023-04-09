الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي احتفلت بعيد الفصح – موقع قناة المنار – لبنان
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April 9 2023 - 16:20

الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي احتفلت بعيد الفصح

منذ 14 mins 9 April، 2023
لبنان
لبنان

احتفلت الطوائف المسيحية التي تتيع التقويم الغربي بعيد الفصح حيث عمت الصلوات والقداديس في الكانئس والاديرة في معظم المناطق اللبنانية والقيت العظات التي دعت للاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية وانهاء حالة الفراغ من اجل اعادة انتظام المسار السياسي في البلاد والذي يؤسس لانتظام العمل المؤسساتي ويساهم في تخفيف وطأة الازمات على اللبنانيين.
البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وفي عظة الاحد بحضور الرئيس ميشال عون وعدد من الشخصيات السياسية والدينية واعضاء في المجلس النيابي ، دعا المسؤولين النواب لخلع صفة القاصرين والفاشلين عنهم ولانتخاب شخص يتمتع بالثقة رئيسا في اسرع وقت بحسب البطريرك الراعي.

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