الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي احتفلت بعيد الفصح

احتفلت الطوائف المسيحية التي تتيع التقويم الغربي بعيد الفصح حيث عمت الصلوات والقداديس في الكانئس والاديرة في معظم المناطق اللبنانية والقيت العظات التي دعت للاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية وانهاء حالة الفراغ من اجل اعادة انتظام المسار السياسي في البلاد والذي يؤسس لانتظام العمل المؤسساتي ويساهم في تخفيف وطأة الازمات على اللبنانيين.

البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وفي عظة الاحد بحضور الرئيس ميشال عون وعدد من الشخصيات السياسية والدينية واعضاء في المجلس النيابي ، دعا المسؤولين النواب لخلع صفة القاصرين والفاشلين عنهم ولانتخاب شخص يتمتع بالثقة رئيسا في اسرع وقت بحسب البطريرك الراعي.