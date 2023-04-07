معلومات وارقام| العمليات الفلسطينية ضد الاحتلال منذ بداية 2023

– مقتل 19 جندياً ومستوطناً في الضفة الغربية والقدس منذ مطلع العام حسب اعترافات العدو بحسب توثيق مركز المعلومات الفلسطيني

-عملية الشهيد خيري عقلم في القدس أسفرت عن مقتل 7 صهاينة وإصابة 12 آخرين

-عملية الشهيد حسين قراقع أدت إلى مقتل 3 صهاينة وإصابة 6 آخرين

-تنفيذ الفتى محمد باسل الزلباني عملية طعن بالقدس أسفرت عن قتيل

-أدت عملية إطلاق نار نفذها الشهيد القسامي عبد الفتاح خروشة وسط بلدة حوارة إلى مقتل اثنين من الصهاينة

-قتل صهيوني واصابة 4 آخرين في ثلاث عمليات إطلاق نار نفذها مقاوم فلسطيني في أريحا.

-تمكن الشهيد القسامي المعتز بالله الخواجا من تنفيذ عملية إطلاق نار قوية في تل أبيب واعترف الاحتلال بمقتل مستوطن وجرح 4

-أسفرت عملية دهس نفذها مقاوم فلسطيني في حوارة بنابلس عن مقتل صهيوني

-أدت عملية إطلاق النار التي نفذها مقاوم فلسطيني اليوم في منطقة الأغوار إلى مقتل 3 مستوطنين

-يضاف الى ذلك عشرات عمليات اطلاق النار على مراكز وحواجز ودوريات العدو والمواجهات المسلحة معه.