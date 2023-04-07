مواجهات مع الاحتلال في مناطق مختلفة بالضفة الغربية

أصيب عدد من الفلسطينيين ظهر اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، في الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك، وذلك نصرة للمقاومة في غزة وللمرابطين في القدس والأقصى.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في محيط جبل صبيح في بلدة بيتا بنابلس، أطلقت خلالها قوات الاحتلال وابلا من قنابل الغاز السام والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين.

وأدى عشرات المواطنين صلاة الجمعة على مشارف جبل صبيح، أعقبها انطلاق المسيرة الرافضة للاستيطان وإقامة بؤرة “إفياتار” الاستيطانية.

واندلعت مواجهات أخرى في بلدة بيت دجن شرق نابلس، وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز تجاه الشبان في المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان واستهدفت خلالها الطواقم الصحفية وطواقم الإسعاف. وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام، صوب المشاركين في مسيرة بيت دجن، ما أدى لإصابة 10 مواطنين بالاختناق، تم تقديم العلاج لهم ميدانيا.

وامتدت المواجهات مع قوات الاحتلال إلى قريوت جنوب نابلس عقب اقتحام المستوطنين للمنطقة الغربية من البلدة، واستهدف خلالها جنود الاحتلال المواطنين ومنازلهم بالرصاص الحي وقنابل الغاز السام.

وفي طوباس، اندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في وادي الفارعة جنوب طوباس، وألقى شبان قنابل محلية الصنع “أكواع” تجاه جنود الاحتلال. وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة الشاب علي عبد اللطيف دراغمه برصاصه حي في الكتف الأيسر على طريق الفارعة، عندما كان يصلح عجل مركبته عندما أطلق جنود الاحتلال النار باتجاههم وقد تم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج ووصف وضعه الصحي بالمستقر.

وفي قلقيلية، اندلعت مواجهات بين شبّان وقوات الاحتلال في قرية كفر قدوم شرق المدينة، بعد أداء صلاة الجمعة في مسجد عمر بن الخطاب وسط القرية، وانطلاق المسيرة التي توجهت لمدخل القرية المغلق. وأصيب ستة شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، نقل أحدهم إلى مستشفى في مدينة قلقيلية، بالإضافة لإصابة العشرات بالاختناق، جرى علاجهم ميدانيا، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وفي رام الله، تصدى عشرات الشبان لهجوم واعتداءات المستوطنين على حاجز “بيت إيل” شمال شرق مدينة البيرة.

وفي الخليل، اندلعت مواجهات عنيفة بين عشرات الشبان وجنود الاحتلال على مدخل بلدة بيت أمر شمالا، أطلق خلالها الاحتلال وابلا من الرصاص المعدني والمطاطي وقنابل الغاز السام.

واندلعت مواجهات أخرى في بلدة حلحلول، أطلق خلالها جنود الاحتلال وابلا من قنابل الغاز السام والرصاص المطاطي صوب الشبان. وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع 3 إصابات خلال مواجهات حلحول وبيت أمر، منهم إصابتان بالرصاص الحي وأخرى مطاطية. وتشهد مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس فعاليات أسبوعية مناهضة للاستيطان، يتخللها مواجهات مع قوات الاحتلال التي تطلق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام صوب المواطنين.