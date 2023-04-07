حماس: سيبقى الدفاع عن القدس والأقصى قضية مركزيه توحد الجبهات

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) صباح اليوم الجمعة أن الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى المبارك سيبقى قضية مركزية لشعبنا وأمتنا، وحولها تتوحد الجبهات وتترابط الساحات.

وقال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس، حازم قاسم إن “قضية المسجد الأقصى ستظل قادرة على تفجير الأوضاع في كل مرة، لأن شعبنا ومقاومته لن يُمررا جرائم الاحتلال دون رد عليها”.

وأضاف قاسم في تصريح “حركة حماس ومعها كل قوى شعبنا ستواصل ممارسة حقها في الدفاع عن هوية المسجد الأقصى، وسنشكل دائما درعاً وسيفاً للقدس والأقصى”.

المصدر: وكالة شهاب