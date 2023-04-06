اعلام العدو: 3 قذائف هاون سقطت في منطقة مفتوحة في المطلة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 6 2023 - 21:04
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إعلام العدو: إطلاق حوالي 30 صاروخا من الأراضي اللبنانية باتجاه شمال "إسرائيل" والقبة الحديدية تعترض عددا منها
فرق الإسعاف الصهيوني: ثلاثة إصابات جراء القصف الذي تعرضت له مناطق في الشمال
جيش العدو: لا توجد أي توجيهات استثنائية للجبهة الداخلية حتى اللحظة
مراسل المنار: الأجواء هادئة جدا ولا صحة لما ينشر عن تعرض منطقة جنوب صور للقصف ولا يوجد تحليق للطائرات المعادية
الجيش اللبناني: العثور على منصات وعدد من الصواريخ المعدة للإطلاق في محيط بلدتي زبقين والقليلة ويجري العمل على تفكيكها
اليونيفيل: الوضع الراهن في جنوب لبنان خطير ونحث الأطراف على ضبط النفس وتجنب التصعيد
رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين: السعي الصهيوني لاستهداف الأقصى والنيل من مقدساتنا سيلهب المنطقة
السيد صفي الدين: ليعرف الصهاينة أن المسجد الأقصى ليس وحيدا وأن خلفه مئات ملايين المسلمين الجاهزين لبذل الدماء من أجله
الخارجية اللبنانية: لبنان حريص على الهدوء والاستقرار في الجنوب ويدعو المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف التصعيد
الخارجية اللبنانية: نحذر من نوايا إسرائيل التصعيدية التي تهدد السلم والأمن الاقليميين والدوليين
حزب الله يدين بشدة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى واعتداءاتها على المصلين والمعتكفين
حزب الله: ما أقدمت عليه قوات الاحتلال هو انتهاك صارخ لحرمة المؤمنين وبيت المقدس وينتهك كل القيم الدينية والاخلاقية
حزب الله: الاعتداء على الأقصى رسالة صارخة لدعاة التطبيع من دول وحكومات عن الصورة الحقيقية للعدو وإرهابه واجرامه
حزب الله يؤكد وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة في كل الخطوات التي يتخذونها لحماية الأقصى وردع العدو
حركة الجهاد الإسلامي: نبارك الرد البطولي المقاوم على جرائم العدو واعتداءاته ونؤكد وحدة صف المقاومة في مواجهة الصهاينة
الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي: ندعو لاجتماع منظمة التعاون الإسلامي واتخاذ قرار مشترك للدفاع عن الشعب الفلسطيني
وزيرا خارجية إيران والسعودية يؤكدان إعادة فتح الممثليات والمضي قدما باتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح سفارتي البلدين
وزيرا خارجية إيران والسعودية يتفقان على القيام بكل ما من شأنه تحقيق أمن واستقرار المنطقة وبما يخدم مصالح شعوبها ودولها
وزيرا خارجية إيران والسعودية يؤكدان أهمية تفعيل اتفاقيات التعاون الأمني والاقتصادي والعلمي والثقافي بين البلدين
الاتفاق الإيراني السعودي يؤكد مواصلة التنسيق لبحث استئناف الرحلات وتبادل زيارات الوفود وتسهيل منح التأشيرات للمواطنين
الخارجية الإيرانية: لقاء عبد اللهيان مع بن فرحان كان ايجابيا ويمكن القول أنه تم تفعيل العلاقات الرسمية بين البلدين
عبد اللهيان: الصهاينة متخبطون إزاء موجة التقارب في العالم الإسلامي والانهيار الداخلي للكيان
عبد اللهيان: تدنيس الأقصى هو نتيجة سلوك أدعياء الدفاع عن حقوق الإنسان الذين أغلقوا أعينهم عن جرائم الارهابيين الصهاينة
الولايات المتحدة الأميركية تعرقل إصدار مجلس الأمن بيانا يدين العنف ضد المدنيين واستهداف الأماكن المقدسة
الرئيسان الصيني والفرنسي: ندعو إلى تجنب استخدام الأسلحة النووية ولمفاوضات سلام بشأن أوكرانيا في أسرع وقت
مائدة الإمام زين العابدين لإطعام الفقراء والمساكين تستقبل تبرعاتكم طيلة شهر رمضان المبارك على الرقمين: 01/277519_03/745241
اعلام العدو: 3 قذائف هاون سقطت في منطقة مفتوحة في المطلة
منذ 2 ساعة
6 April، 2023
عاجل
المطلة
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