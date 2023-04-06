قوى الامن: إحباط عملية تهريب مواد مخدّرة إلى سجن رومية بواسطة طائرة مسيّرة

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “بتاريخ 31-3-2023، وبنتيجة المراقبة المستمرة التي تقوم بها قيادة سجن رومية المركزي، جرى رصد طائرة مسيّرة (DRONE) فوق سطح سجن المحكومين، فعملت العناصر المولجة بالحراسة على ضبطها. بعد الكشف عليها، تبيّن أنّها ذات لون رمادي من نوع “DJI”، وتبيّن وجود كيس شفّاف مثبّت عليها بلاصق. بتفتيش الكيس ضُبِط في داخله /74/ حبّة مخدّرة، ومادّة بيضاء اللون، هاتف خلوي يحتوي على شريحة خط، وحافظة بيانات “USB” وسمّاعات أذن “Earbuds”.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف المتورطين بالعملية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام