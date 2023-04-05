تركيا: على السويد تنفيذ عدد من الخطوات للحصول على العضوية في الناتو – موقع قناة المنار – لبنان
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April 5 2023 - 15:40

تركيا: على السويد تنفيذ عدد من الخطوات للحصول على العضوية في الناتو

منذ 48 mins 5 April، 2023
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو
تركيا - عربي وإقليمي

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إنه “يتعين على السويد تنفيذ عدد من الخطوات الإضافية لعضوية الناتو”، مشيراً إلى أن “الخطوات الحالية غير كافية”.

وبعد إعلان الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، أن “السويد أوفت بجميع شروط الانضمام إلى معاهدة شمال الأطلسي”، قال وزير الخارجية التركي إن “محاربة الإرهاب شرط مهم لموافقة أنقرة على عضوية السويد في الناتو”.

كما صرّح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أنه بحث في اجتماع مع وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، في بروكسل الأربعاء، الخطوات التي يتعين على ستوكهولم اتخاذها في عملية عضوية الناتو.

وتم التصديق العام الماضي على طلبات السويد وفنلندا من قبل 28 دولة من أصل 30 دولة في الناتو. وأعربت هنغاريا وتركيا عن رغبتهما في النظر في الطلب السويدي بشكل منفصل عن الطلب الفنلندي.

وانضمت أمس الثلاثاء رسمياً فنلندا إلى حلف الأطلسي لتصبح العضو الحادي والثلاثين، ولا تزال تركيا تعارض انضمام السويد التي تتهمها أنقرة بدعم التنظيمات الإرهبية المسلحة التي تهدد أمن تركيا القومي.

المصدر: روسيا اليوم

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