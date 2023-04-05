ريابكوف: فرص استئناف العمل بمعاهدة “ستارت” ليست كبيرة ونحن حاليا في صراع ساخن مع واشنطن

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف إن فرص استئناف العمل معاهدة “ستارت” ليست كبيرة ومحكوم عليها بالفشل منوها بأن واشنطن وموسكو حاليا بمرحلة صراع ساخن.

وأضاف ريابكوف اليوم الأربعاء في تصريحات لإذاعة سبوتنيك: “من وجهة نظر الاستعادة الافتراضية لعمل معاهدة ستارت (معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية ) لا أعتقد أن الفرص كبيرة”.

وأضاف ريابكوف “ما لم تظهر الولايات المتحدة استعدادها لتغيير مسارها العدائي بشدة تجاه روسيا فإن المعاهدة محكوم عليها بالفشل”.

من ناحية أخرى لفت ريابكوف إلى أن روسيا والولايات المتحدة “تجاوزتا بالفعل مرحلة الحرب الباردة في علاقاتهما وهما الآن في مرحلة صراع ساخن”.

وتابع قائلا: “أعتقد أننا تجاوزنا بالفعل هذه الفترة (كما تسمى الحرب الباردة)، نحن الآن في مرحلة صراع ساخن مع الولايات المتحدة. نشهد انخراطا مباشرا لهذه الدولة في حرب هجينة مع روسيا في اتجاهات مختلفة”.

ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، قانونا بشأن تعليق مشاركة روسيا في معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية والحد منها “ستارت -3”.

وأكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أنه يجب على الغرب الجماعي أن يغير منهجه تجاه المخاوف الأمنية لروسيا حتى تستأنف موسكو مشاركتها في معاهدة “ستارت”.

المصدر: وكالات