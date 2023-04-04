الرئيس عون: أي خلاف سياسي لا يبرر تفلت الخطاب وجنوحه نحو الكراهية واستثارة الغرائز الطائفية

اعتبر الرئيس العماد ميشال عون في بيان له الثلاثاء أن “أي خلاف سياسي بين أبناء الوطن الواحد هو مرحلي ولا يبرر تفلت الخطاب وجنوحه نحو الكراهية واستثارة الغرائز الطائفية وغير الطائفية، كما نتابع أخيرا على وسائل التواصل”، وأكد ان “المجتمع التعددي هو مصدر غنى للبنان، فلا تجعلوا منه مصدر ضعف وتفتت وتذكروا أن الحروب الداخلية مدمرة للجميع، والتشبث بالماضي لا يبني المستقبل، وتشويه التاريخ لا يغير الحقيقة”.

وأضاف الرئيس عون “يبدو أن من الملح التأكيد أن اللامركزية الإدارية الموسعة، المنصوص عنها في وثيقة الوفاق الوطني، هي تدبير إداري لا تقسيمي، فلا يتلطى أحد وراءها، لا للترويج لمشاريع مرفوضة، ولا لاستعمالها فزاعة عند الحاجة”، وتابع “تذكروا أيضا أن لبنان أكبر من أن يبلع وأصغر من أن يقسم، وأنه أرض تلاق وحوار، وقد حرصت على وضع أسس لأكاديمية لتعليم هذه القيم”.

وقال الرئيس عون “قدركم أيها اللبنانيون هو العيش معا كيفما تقلّبت الظروف، فابحثوا عن الطريقة الأفضل لذلك”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام