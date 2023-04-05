الفصائل الفلسطينية: ما يجرى في الأقصى وباحاته والمصلى القبلي ينذر بإنفجار الأوضاع

أكدت الفصائل والقوى الفلسطينية، فجر اليوم الاربعاء، أن “ما يجرى في المسجد الأقصى من اقتحامات واعتداءات على المصلين والمعتكفين داخل باحات المسجد والمصلى القبلي ينذر بانفجار الأوضاع”.

وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إن ما يجري في المسجد الأقصى المبارك جريمة غير مسبوقة ولها ما بعدها. وأضاف هنية في تصريح صحفي أن على الجميع أن يتحمل المسؤولية فلسطينيًا وعربيًا وإسلاميًا. ودعا هنية جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة و48 للتوجه إلى المسجد الأقصى وحمايته.

الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، أكد أن ما يجري في المسجد الأقصى المبارك يشكل تهديداً جديّاً على مقدساتنا. وأضاف النخالة في تصريح أن “على الشعب الفلسطيني أن يكون حاضراً بكل مكوناته للمواجهة الحتمية في الأيام القادمة”.

بدورها، قالت حركة حماس إن “ما حدث في ساحات المسجد الأقصى بحق المعتكفين جريمة نكراء يتحمل الاحتلال تبعاتها مهيبة بجماهير الشعب الفلسطيني في كل مكان للنفير العام والثأر للمرابطين وحرائر الأقصى”. وأضافت “شعبنا الفلسطيني لن يسمح بتمرير مخططات الاحتلال في المسجد الأقصى (..) داعيه أبناء شعبنا لتكبيد الاحتلال ثمن هذه الجريمة”.

وقالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيان لها إن: “اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى والاعتداء على المعتكفين داخله لن يمر دون رد، فشعبنا سيحمي أرضه ومقدّساته بالدم”. وأضافت “نقول للعدو إنّ أي محاولة للتصعيد في القدس أو استباحة الأقصى وذبح القرابين ستكون شرارة انفجار للأوضاع بشكل شامل”. ودعت الجبهة الشعبية أبناء الشعب الفلسطيني للاستنفار والتحرك العاجل لحماية المسجد الأقصى ومواجهة ما يخطط له المستوطنين وقوات الاحتلال.

من جهتها قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن “استمرار الاقتحامات التلمودية للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين ووضع العراقيل أمام وصول المقدسيين للأقصى وتفريغه من المصلين بالقوة، والسماح للمستوطنين المتطرفين بذبح القرابين امعان إسرائيلي بالعدوان السافر على شعبنا الفلسطيني وينذر بانفجار الأوضاع وإشعال الحرائق في فلسطين وخارجها في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني على المسجد الأقصى”.

المتحدث باسم حركة فتح منذر الحايك قال إن “الأقصى خط أحمر والاعتداء على المعتكفين وإخراجهم من المصلى القبلي أمر غير مقبول وسيُواجه بالتصدي والاستمرار في الاعتكاف”. ودعا الحايك “كل من يستطيع الوصول إلى المدينة المقدسة التوجه لمساندة أبناء شعبنا المدافعين عن مسرى النبي صلى الله عليه وسلم ، كما دعا الوسطاء متابعة ما يحدث في الأقصى والتدخل لحماية الأقصى والمعتكفين العُزل”.

بدوره، قال وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب إن “اقتحام قوات الاحتلال المسجد الاقصى والتنكيل بالمصلين، يمثل فشل لكل جهود الوسطاء وضماناتهم لتحقيق الهدوء خلال شهر رمضان، وتأكيدٌ أن حكومة نتنياهو الفاشية مصرة على أستمرار عدوانها وتصدير أزماتها الداخلية”.

المصدر: موقع المنار