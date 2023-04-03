أمين عام الناتو: انضمام فنلندا للحلف غدا سيجعلها أكثر أمانا – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
April 3 2023 - 14:50
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
إقتصاد
منوعات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
03 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
كتائب القسام تعلن استهداف طائرات حربية معادية بعدد من صواريخ أرض جو في أجواء جنوب قطاع غزة
جيش العدو الإسرائيلي: طائرات حربية تعترض طائرة مسيرة في أجواء قطاع غزة
استشهاد شابين فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح خطيرة برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها حي المخفية بنابلس
مجموعات عرين الأسود: المقاومون يتصدون لاقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس بصليات من الرصاص والعبوات محلية الصنع
قوات الاحتلال تقتحم بلدة الطور بالقدس بعشرات من الجنود المدججين بالسلاح وتداهم منزلاً وتعتدي على ساكنيه
شرطة الاحتلال تستهدف مستشفى نابلس التخصصي بوابل كثيف من الغاز بشكل مباشر
قوات الاحتلال الاسرائيلي تواصل اعتداءاتها على معتكفي المصلى القبلي والمسجد الأقصى المبارك
هآرتس العبرية تقول إن حكومة العدو تعتزم استخدام "الحرس القومي" ضد المجتمع العربي حال حدوث تصعيد أمني في الأراضي المحتلة
استطلاع للرأي: نحو 90% من رواد الأعمال الإسرائيليين يفكرون في الرحيل بسبب الأزمة التي يشهدها الكيان الإسرائيلي
جلسة للجنة الوزارية المكلفة بدرس ازمة القطاع العام لبحث مشكلة رواتب موظفي القطاع ووضع موظفي اوجيرو
وزير الإتصالات جوني القرم: اضراب "أوجيرو" كان متسرعًا والفراغ بالقطاع ممنوع وسنحارب الإنترنت غير الشرعي
النائب إبراهيم الموسوي: وزير الاتصالات وعد برفع تعرفة الانترنت من خلال مرسوم سيرفع الى مجلس الوزراء لاتخاذ قرار به
وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي يحدد مواعيد الانتخابات البلدية والاختيارية ويشدد على تأمين الاعتمادات
بدء مباحثات وفدي دمشق وطهران في موسكو تحضيراً للقاء الرباعي بين تركيا وروسيا وسوريا وإيران
مؤسس قوات فاغنر العسكرية الروسية الخاصة يعلن السيطرة على وسط أرتيوموفسك في باخموت ورفع العلم الروسي فوق مقر الإدارة
الخارجية الروسية: الاستيلاء على دير كييف-بيتشيرسك من قبل السلطات الأوكرانية عمل غير مشروع وغير أخلاقي
الكرملين: نظام كييف يدعم الإرهاب ويقف وراء العديد من القتلى منذ العام 2014 وهذا أحد أسباب عمليتنا العسكرية الخاصة
الرئيس التركي يقول إنّ أبوابه مغلقة أمام السفير الأميركي في أنقرة بسبب لقائه مرشح المعارضة للانتخابات الرئاسية
رويترز: أسعار النفط ترتفع بأكثر من 6% بعد إعلان أوبك+ عن تخفيضات في الإنتاج
مائدة الإمام زين العابدين لإطعام الفقراء والمساكين تستقبل تبرعاتكم طيلة شهر رمضان المبارك على الرقمين: 01/277519_03/745241
أمين عام الناتو: انضمام فنلندا للحلف غدا سيجعلها أكثر أمانا
منذ 41 mins
3 April، 2023
الناتو
امين عام الناتو
فنلدندا
التعليقات
ذات صلة
الرئاسة الفنلندية: سننضم إلى الناتو رسميا غدا الثلاثاء
الناتو يتجه لتمديد فترة ولاية ستولتنبرغ للمرة الثانية
بالفيديو | الناتو يجري مناورات جوية وبحرية واسعة النطاق في منطقة البحر الأسود
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}