أمين عام الناتو: انضمام فنلندا للحلف غدا سيجعلها أكثر أمانا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 3 2023 - 14:50

أمين عام الناتو: انضمام فنلندا للحلف غدا سيجعلها أكثر أمانا

منذ 41 mins 3 April، 2023
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